Завдяки звільненню острова Зміїного гирло Бистре стало доступним для суден з агропродукцією

Завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний гирло Бистре тепер доступне для суден, що перевозять агропродукцію.

Зауважимо, що гирло Бистре доступне як для заходу, так і для виходу суден.

Про це повідомили в Мінінфраструктури України 9 липня.

"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре суднового ходу р. Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", – йдеться у повідомленні відомства.

Там також порадили за додатковою інформацією звернутися до держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Нагадаємо, на зустрічі очільників МЗС G20 в Індонезії учасники продемонстрували консенсус щодо вимоги до Росії зняти блокаду експорту українського зерна.

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