Завербованого мешканця Святогірська засудили за державну зраду та участь в "ДНР"

Жителя Донецької області визнано винним в участі у терористичній організації "ДНР" та державній зраді.

Прокуратура у суді довела, що уродженець Святогірська мав проросійські погляди. А тому у березні 2017-го добровільно вступив до так званої "Республіканської Гвардії "ДНР" та брав активну участь у її діяльності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час участі у незаконному збройному формуванні зловмисник налагодив співпрацю з представником ФСБ Росії. Саме за її завданням 2019-го він вступив на військову службу в українські Збройні сили. Після цього завербований російський агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.

Засуджений свою вину визнав. Крім того, він сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників "ДНР". З урахуванням цих обставин вироком суду чоловіка засуджено до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у неділю, 10 липня, у селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали колаборанта Євгена Юнакова, який був місцевим гауляйтером.

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