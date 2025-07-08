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Росіяни "купили" жінку, щоб підірвати готель у Рівному, але щось пішло не так
СБУ виявила і знешкодила вибухівку в готелі: агентка РФ діяла за інструкцією з сайту знайомств.
Служба безпеки України запобігла спробі теракту в одному з найпопулярніших готелів Рівного. За даними контррозвідки, 49-річна жінка, завербована спецслужбами РФ через сайт знайомств, заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) у готельному номері.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Теракт планувався проти цивільного населення. У кімнаті було встановлено мінікамеру для відеофіксації вибуху, а пристрій мав бути активований дистанційно — через телефонний дзвінок.
«Сценарій був цинічний і прорахований до дрібниць. Агентка діяла за інструкцією російського куратора», — зазначають у СБУ.
Контррозвідка діяла на випередження — агентку затримали «на гарячому», коли вона поспіхом залишала готель. СВП оперативно знешкодили.
Як усе планувалося: деталі від слідства
Після вербування агентка отримала від росіян координати схрону з вибухівкою та ключ від номера, заброньованого на підставну особу. Водночас, за інструкціями з РФ, вона придбала на ринку ще й матеріали для виготовлення другого СВП.
Під час обшуку у її помешканні СБУ вилучила телефон із доказами співпраці з ворогом та компоненти для нових терактів.
Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці вкотре закликають українців бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб або предмети. Ворог не відмовляється від терору — навіть у тилових регіонах.
Нагадаємо, (СБУ) домоглася вироку у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна для агента ФСБ, який коригував російські повітряні атаки на Одещину. Зловмисник наводив дрони-камікадзе та ракети на припортову інфраструктуру регіону.