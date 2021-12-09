Завербував 25-річну жінку в секс-рабство у Польщі і зберігав дитяче порно: у Рівному судитимуть сутенера

Завербував 25-річну жінку в секс-рабство у Польщі і зберігав дитяче порно: у Рівному судитимуть сутенера

За скоєне зловмиснику загрожу позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

40-річний житель Волині вербував 25-річну жінку з Рівного для заняття проституцією у Польщі. Також у волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.

Як повідомили сьогодні, 9 грудня, у Рівненській обласній прокуратурі, щодо підозрюваного чоловіка скерували до суду обвинувальний акт.

"Чоловік з січня цього року займався вербуванням 25-річної рівнянки. Зокрема, він переконував жінку, яка саме перебувала в скрутному матеріальному становищі, без роботи та постійного джерела доходів, погодитись на виїзд до Республіки Польща для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду", - повідомили в прокуратурі.

Зі свого боку волинянин начебто гарантував жінці безкоштовний переїзд до Польщі, гідні умови проживання, харчування, дотримання прав та інтересів, а також високу зарплату.

"Жінка, зрештою пристала на ці умови і 21 жовтня чоловік повіз її до Польщі, втім на кордоні його затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в ноутбуці волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.

Йому інкримінують вербування, переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, а також зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За скоєне йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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