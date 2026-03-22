Завершення епохи перехідних лідерів: експерт про смерть патріарха Філарета

Валерій Пекар проаналізував роль патріарха Філарета, провівши паралель між сучасними подіями та біблійним виходом із рабства.

Дмитро Гулійчук
Валерій Пекар проаналізував історичну роль патріарха Філарета

Валерій Пекар проаналізував історичну роль патріарха Філарета / © ТСН.ua

Зі смертю патріарха Філарета в Україні остаточно завершується епоха «перехідного покоління» лідерів, які зробили кар’єру за часів СРСР.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці у Facebook.

«Філарет був людиною перехідного покоління. Почав ще в тій епосі, завершив вже в нинішній. Звідси складний баланс його вад і чеснот, заслуг та хиб, який має сенс аналізувати хіба що історикам. Навряд чи цей баланс міг бути принципово іншим», — пише експерт.

Він порівняв постать Філарета з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

«Крихітна меншість завжди жила в майбутньому. Таких одиниці. Молимося за їхнє здоров’я й довголіття. Переважна більшість так і залишилася в минулому. Народившись і розпочавши шлях в Радянському Союзі, вони ментально в ньому прожили все життя, не в силах розірвати зв’язок. Вагома меншість народилася в минулому й знайшла в собі сили зробити крок у майбутнє. Цим людям ми зобов’язані тим, що вони передали наступному поколінню вже не ту країну, що отримали. Історія оцінить їх саме з цієї точки зору. Побіжно згадає їхні помилки й підсвітить заслуги», — зазначає Пекар.

Автор наголошує, що епоха «проміжних» лідерів наразі завершена. Він виокремлює ключову зміну в духовному житті країни:

  • Очолення УГКЦ Блаженнішим Святославом.

  • Обрання Блаженнішого Епіфанія предстоятелем ПЦУ.

На його думку, обидва духовні лідери втілюють енергію молодого покоління.

«Я й сам відчуваю належність до проміжного покоління. І я дуже радий, що моя епоха завершується. Далі буде щось інше. Не перемикайтеся, буде цікаво», — розмірковує експерт.

Пекар проводить паралель із біблійною історією про вихід євреїв із Єгипту. Як і покоління, що 40 років блукало пустелею, сучасні лідери перехідного періоду виконали свою головну місію — виховали перше покоління вільних людей, навіть якщо самі не змогли повністю позбутися «рабства минулого».

«З усього покоління біблійних євреїв, що вийшли з Єгипту, лише двоє заслужили право увійти в Обіцяну Землю. Решта 600 з гаком тисяч залишилися в пустелі, не знайшовши в собі сил вичавити рабство, але виховавши перше покоління вільних. Ні Мойсей, ні Агарон не отримали того права», — підсумував він.

Нагадаємо, 20 березня у Києві на 98-му році життя помер патріарх Філарет.

