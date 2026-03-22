Завершення епохи перехідних лідерів: експерт про смерть патріарха Філарета

Валерій Пекар проаналізував історичну роль патріарха Філарета / © ТСН.ua

Зі смертю патріарха Філарета в Україні остаточно завершується епоха «перехідного покоління» лідерів, які зробили кар’єру за часів СРСР.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці у Facebook.

«Філарет був людиною перехідного покоління. Почав ще в тій епосі, завершив вже в нинішній. Звідси складний баланс його вад і чеснот, заслуг та хиб, який має сенс аналізувати хіба що історикам. Навряд чи цей баланс міг бути принципово іншим», — пише експерт.

Він порівняв постать Філарета з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

«Крихітна меншість завжди жила в майбутньому. Таких одиниці. Молимося за їхнє здоров’я й довголіття. Переважна більшість так і залишилася в минулому. Народившись і розпочавши шлях в Радянському Союзі, вони ментально в ньому прожили все життя, не в силах розірвати зв’язок. Вагома меншість народилася в минулому й знайшла в собі сили зробити крок у майбутнє. Цим людям ми зобов’язані тим, що вони передали наступному поколінню вже не ту країну, що отримали. Історія оцінить їх саме з цієї точки зору. Побіжно згадає їхні помилки й підсвітить заслуги», — зазначає Пекар.

Автор наголошує, що епоха «проміжних» лідерів наразі завершена. Він виокремлює ключову зміну в духовному житті країни:

Очолення УГКЦ Блаженнішим Святославом.

Обрання Блаженнішого Епіфанія предстоятелем ПЦУ.

На його думку, обидва духовні лідери втілюють енергію молодого покоління.

«Я й сам відчуваю належність до проміжного покоління. І я дуже радий, що моя епоха завершується. Далі буде щось інше. Не перемикайтеся, буде цікаво», — розмірковує експерт.

Пекар проводить паралель із біблійною історією про вихід євреїв із Єгипту. Як і покоління, що 40 років блукало пустелею, сучасні лідери перехідного періоду виконали свою головну місію — виховали перше покоління вільних людей, навіть якщо самі не змогли повністю позбутися «рабства минулого».

«З усього покоління біблійних євреїв, що вийшли з Єгипту, лише двоє заслужили право увійти в Обіцяну Землю. Решта 600 з гаком тисяч залишилися в пустелі, не знайшовши в собі сил вичавити рабство, але виховавши перше покоління вільних. Ні Мойсей, ні Агарон не отримали того права», — підсумував він.

Нагадаємо, 20 березня у Києві на 98-му році життя помер патріарх Філарет.