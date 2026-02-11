Завершення війни 2026 року: Костенко озвучив ймовірні сценарії

Війна в Україні / © ТСН.ua

Завершення війни цього року можливе лише у разі якихось форс-мажорних подій всередині РФ або критичних втрат ворога на фронті.

Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю РБК-Україна.

«Для мене малоймовірний сценарій, що війна закінчиться цього року… Якщо ми не віддамо території, то це малоймовірний сценарій. Але якщо віддамо, то це максимум зупинить їх на місяць, вони перекинуть свої війська на інший напрямок і все почнеться знову», — спрогнозував політик.

При цьому нардеп не виключає якогось «чорного лебедя» на кшталт смерті президента держави-агресорки Володимира Путіна, який змусить Росію змінити свої наміри.

Ще однією можливістю для завершення війни цього року Костенко вважає завдання російській армії таких втрат, від яких окупанти не зможуть оговтатися.

Також нардеп припустив, що Кремль може запропонувати «якесь місячне перемир’я для того, щоб ввести нас в оману, ввести нас в виборчий процес».

«Потім, коли у нас розпочнуться вибори, ми відкриємо кордони, скасуємо воєнний стан, вони вдарять з новою силою. Якщо в нас гарантій не буде. От такий підступний мир, я припускаю, може бути», — вважає Костенко.

За його словами, у війні з РФ «потрібно завжди сподіватися на гірше, тому що це Росія».

У цьому ж інтерв’ю Роман Костенко заявив, що нинішній переговорний процес з Росією для України є невигідним і не принесе реальних результатів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив ультимативні вимоги Кремля до України, щоб припинити війну.