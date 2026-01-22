Завершення війни не поверне світло одразу: експерт пояснив чому

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Українцям слід готуватися до того, що проблеми з електроенергією не зникнуть одразу після завершення бойових дій. На відновлення знищених потужностей знадобиться від трьох до п’яти років.

Такий прогноз озвучив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в інтерв’ю «Еспресо».

Чому не варто чекати швидкого відновлення

За словами експерта, швидке повернення до стабільної роботи енергосистеми неможливе через специфіку відновлення великих об’єктів. Станіслав Ігнатьєв наголошує, що ремонт старих теплоелектростанцій із низьким коефіцієнтом корисної дії (16–18%) часто не має економічного сенсу. Замість цього ефективнішим є перехід на сучасні технології.

Реклама

«Навіть коли війна закінчиться, дефіцит потужності у нас залишиться. Нам треба буде ще від трьох до п’яти років жити в країні генераторів. Швидко теплоелектростанція не відновлюється», — зазначає Станіслав Ігнатьєв.

Майбутнє за «зеленою» енергією

На думку фахівця, стратегічним рішенням для України має стати будівництво розподіленої газової генерації замість відбудови гігантських ТЕЦ. Газопоршневі установки здатні замінити зруйновані потужності та зробити систему менш вразливою.

Водночас експерт підкреслює, що атаки ворога фактично прискорюють процеси декарбонізації та перехід до «зеленої» енергетики, до яких прагне весь світ. Майбутнє української енергосистеми він бачить у децентралізації, де ключову роль відіграватимуть альтернативні джерела.

Через тривалі терміни відновлення українцям рекомендують самостійно дбати про енергетичну стійкість своїх осель. Ігнатьєв зауважує, що інвестиції в сонячні електростанції (СЕС) зараз є економічно вигідними. А ринок систем накопичення енергії в Україні активно розвивається і стає доступнішим.

Реклама

Що відомо про ситуацію зі світлом в Україні

Нагадаємо, 23 січня, в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що потепління, яке йде до України, дещо знизить енергоспоживання і полегшить ситуацію із забезпечення українців електроенергією. Але графіки відключення світла можуть застосовуватися ще 2-3 роки.

Також прогнозувалося, що надзвичайна ситуація в енергетичному секторі України може тривати до стабілізації енергопостачання, що, ймовірно, відбудеться вже після завершення опалювального сезону.