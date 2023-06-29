Завершення пандемії COVID-19: в Україні було зареєстровано 5,5 млн випадків захворювання

Було зареєстровано понад 112 тисяч летальних випадків від коронавірусної хвороби.

В Україні від 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

В офіційно Україні було зареєстровано 5,5 млн випадків захворювання, але об’єктивно ця цифра буде більшою.

Про підсумки пандемії COVID-19 розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров в ефірі телемарафону 29 червня.

"Під час легкого перебігу, або нетяжкого перебігу досить часто підтвердження захворювання не було, тобто об’єктивна ця цифра буде більшою... Було зареєстровано 112 268 летальних випадків... Серед померлих – 1256 медичних працівників та 89 дітей. Колосальні цифри, але якщо аналізувати показник летальності – він становить по Україні 2,01%", - зазначив він.

Дубров зауважив, що Україна досить гідно впоралася із пандемією.

"Не дивлячись на інколи можливо недостатнє фінансування, ми можемо сказати, що українська система охорони здоров’я досить гідно впоралася і ми не відрізняємося від показників (країн, – ред.) з високим економічним розвитком", - підсумував він.

Нагадаємо, скасування дії карантину та режиму надзвичайної ситуації не означає, що вірус зник. Так, у період від 12 до 18 червня цього року в понад 1300 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус. Таку статистику оприлюднив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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