Завершення рятувальної операції в Запоріжжі та вибухи в Росії: головні новини ночі 7 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- ДСНС завершила рятувальну операцію у Запоріжжі: серед постраждалих - немовля Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог на фронті - Deep State Читати далі –>
- Майдан у Грузії: вперше за кілька ночей учасників протесту розігнав спецназ Читати далі –>
- Курахівський напрямок: новини за останні дні відверто погані - військовий оглядач Читати далі –>
- Вночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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