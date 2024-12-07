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Завершення рятувальної операції в Запоріжжі та вибухи в Росії: головні новини ночі 7 грудня 2024 року

Завершення рятувальної операції в Запоріжжі та вибухи в Росії: головні новини ночі 7 грудня 2024 року

Напередодні в Запоріжжі було гаряче / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • ДСНС завершила рятувальну операцію у Запоріжжі: серед постраждалих - немовля Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог на фронті - Deep State Читати далі –>
  • Майдан у Грузії: вперше за кілька ночей учасників протесту розігнав спецназ Читати далі –>
  • Курахівський напрямок: новини за останні дні відверто погані - військовий оглядач Читати далі –>
  • Вночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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