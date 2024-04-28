Завершено перший етап капітального ремонту поліклініки в м. Ірпінь, профінансованого компанією SOCAR

На ремонт поліклініки благодійний фонд «SOCAR Благо» виділив 60 млн гривень. За ці кошти зроблено капітальний ремонт та утеплення фасадів і покрівлі, заміну вікон та ремонт вхідних груп.

Другий етап відновлення будівлі поліклініки, який теж профінансує SOCAR, передбачає будівництво укриття, встановлення протипожежної сигналізації та вентиляції. Закінчити капремонт поліклініки планується до кінця цього року.

Завершення першого етапу капремонту поліклініки приурочено до дня азербайджанської культури в Ірпіні та 101 річниці з дня народження Заріфи Алієвої - всесвітньо відомого офтальмолога та першої леді Азербайджану з 1969 до 1982 роки.

«Головною рисою характеру Заріфи ханум була турбота про ближнього, і це приклад для всіх нас. Ірпінь пережив важкі, страшні часи. Ми не могли стояти осторонь, дізнавшись, яких руйнацій він зазнав. І, звичайно, плануємо й надалі активно долучатися до відновлення цього чудового міста», - повідомила Олена Осипчук, PR-директор компанії SOCAR Ukraine.

Варто зазначити, що минулого року компанія профінансувала відновлення ліцею №12, який зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Вартість ремонту будівлі навчального закладу склала 112 млн грн.

Компанія SOCAR була першою в Україні, хто впровадив інклюзивність та безбар'єрність у мережі АЗК та має кілька нагород за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми. Всі комплекси інклюзивно обладнані – мають розсувні двері та пандуси, спеціально обладнані вбиральні, пеленальні столики, дитячі куточки та дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску.

Окрім інклюзивності, SOCAR є взірцем у сервіс-дизайні для інших брендів заправок. Адже будь-який АЗК мережі – це цілий хаб послуг. Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани та передзамовлення страв і напоїв, які співробітники можуть винести просто до вашого авто, безконтактні термінали оплати SOCAR Pay, інтерактивні дитячі столики Multi-touch, безкоштовні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, бізнес-куточки – все це та багато іншого є на кожному АЗК SOCAR.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗК із зручною та інклюзивною інфраструктурою.