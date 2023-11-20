"Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося" - Зеленський про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ продовжує боротися проти Росії, але все завершиться не так швидко.

Про це він, зокрема, сказав під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це - наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", – сказав він.

Президент також розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу.

Володимир Зеленський відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний спосіб, який допоможе завершити війну.

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