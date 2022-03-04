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Завести і поцупити танк у окупантів: голова Миколаївської ОВДА показав, як це зробити.

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Завести і поцупити танк у окупантів: голова Миколаївської ОВДА показав, як це зробити.

Віталій Кім за допомогою світлин показав, як заводиться ворожий танк.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав, як можна завести танк Т-72 "Урал".

Фотографії, на яких показано послідовність включення техніки, він розмістив у своєму телеграмі.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони  орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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