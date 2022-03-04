Завести і поцупити танк у окупантів: голова Миколаївської ОВДА показав, як це зробити.

Завести і поцупити танк у окупантів: голова Миколаївської ОВДА показав, як це зробити.

Віталій Кім за допомогою світлин показав, як заводиться ворожий танк.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав, як можна завести танк Т-72 "Урал".

Фотографії, на яких показано послідовність включення техніки, він розмістив у своєму телеграмі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: