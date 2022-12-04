Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завезли пакувальний матеріал: у Криму окупанти готуються до "евакуації" музеїв

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завезли пакувальний матеріал: у Криму окупанти готуються до "евакуації" музеїв

У Криму помітили ознаки вірогідної підготовки до "жесту доброї волі" з боку окупантів.

У Криму окупанти планують почати вивезення колекцій з музеїв Криму. Для цього до закладів культури вже завезли пакувальний матеріал.

Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень.

"Нова загроза музейним колекціям! В частину кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій. Відповідно до інсайдерської інформації, евакуацію можуть почати у випадку відходу військ загарбника на Перекоп. На думку експертів Кримського інституту стратегічних досліджень, ймовірно, так звана "евакуація", може початися раніше, із розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра. Стежимо за ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вивезли з Херсона до Крима експонати херсонських краєзнавчого та художнього, а також Каховського історичного музеїв. Також загарбники викрали пам'ятники О.В. Суворову, Ф.Ф. Ушакову і навіть останки засновника міста князя Г.А. Потьомкіна.

Раніше "друга армія світу" в Херсоні змародерила дитячий потяг. Його вивезли до Криму.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
94
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація