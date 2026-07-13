Зав’язали їм руки та ноги і вивезли до лісу: з’явилися моторошні деталі вбивства братів Мосейчуків

Вбивство рідних братів Мосейчуків

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За даними слідства, мотивом вбивства двох братів Максима та Романа Мосейчуків із села Калинівка на Київщині став побутовий конфлікт між місцевими. У їхній смерті підозрюють колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова та його підлеглих. Їх усіх затримали.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Рубель.

За його словами, рідні до останнього сподівалися побачити їх живими.

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Правоохоронці під час розслідування обставин встановили, що чоловіків викрали, незаконно утримували, а потім жорстоко вбили. Їхні тіла були приховані у лісосмузі на території Полтавської області.

Слідчі та оперативники поліції Київщини проаналізували записи з камер відеоспостереження, відстежували маршрути руху транспортних засобів, збирали й зіставляли докази.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронні органи та інші силові структури затримали девʼятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями.

Поліція встановила моторошні деталі вбивства

За даними поліції, в ніч на 27 червня восьмеро військових прибули до місця проживання братів на Білоцерківщині. Один із фігурантів з метою залякування вистрілив в ногу 36-річному чоловіку. Надалі вони звʼязали їм руки й ноги, перевʼязали очі, після чого силоміць помістили їх в автівки та за вказівкою організатора вивезли до іншої області. Там фігуранти незаконно утримували потерпілих до 1 липня. У той же день організатор надав вказівку вбити викрадених людей.

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Правоохоронці виявили на тілі одного із братів не менше 16 вогнепальних поранень, в іншого — 5.

Які обвинувачення висунуто військовим зі 155-ї бригади

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146, одному з фігурантів за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, поліцейські затримали та повідомили про підозру організатору вказаного злочину за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вбивство братів Мосейчуків — останні новини

Нагадаємо, 13 липня у Києві затримали екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, підозрюваного у вбивстві братів Мосейчуків із Калинівки на Київщині. Також у смерті цивільних підозрюють бійців цієї ОМБр. У цій справі затримали 10 осіб, за даними МВС.

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На жахливий злочин відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав вбивство цивільних «жахливою трагедією» і пообіцяв, що всі винні у трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, попередньо організатором є Лучанов. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

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