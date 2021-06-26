"Завів до гримерки і зробив боляче": дівчина із Кривого Рогу розповіла, як її зґвалтував учитель на випускному

"Завів до гримерки і зробив боляче": дівчина із Кривого Рогу розповіла, як її зґвалтував учитель на випускному

Звернутися до поліції постраждалу переконав брат.

Учениця однієї зі шкіл Кривого Рогу стверджує, що її зґвалтував вчитель. Наругу, за її словами, він вчинив днями на випускному. Дівчина каже, що після цього звернулася до поліції, де їй спочатку запропонували "зіграти із ґвалтівником весілля".

Про всі подробиці надзвичайної події дівчина розповіла виданню "Заборона".

Як зазначається у матеріалі, після урочистостей розпочався банкет. Мати дівчини в цей час уже пішла додому. Усі присутні вживали алкоголь, зокрема й сама потерпіла.

За словами учениці, після банкету, близько другої ночі, присутні розійшлися по території. А вчитель хореографії підійшов до неї та обійняв ззаду. Після цього повів її до гримерки та замкнув двері.

Дівчина каже, що погано пам'ятає, як все сталося, так як була нетвереза.

Пригадує — просто якоїсь миті зрозуміла, що стоїть гола, а поруч — голий вчитель. Потім чоловік, за словами дівчини, її зґвалтував.

"Оскільки я була п’яна, я була "тілом" — він просто робив, що хотів. Якоїсь миті я спромоглась тільки сказати, що без презерватива — ні. Він відповів щось типу: "Малишка, заспокойся, все добре". Мені було дуже боляче, і я почала ніби кричати і стогнати — але не від задоволення, мені просто було пекельно боляче. Я чула, що хтось підходив до дверей, ручка смикалась. Він двома руками закрив мені рот", — розповідає учениця.

Дівчина каже, що постійно повторювала вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав. Скільки це тривало, вона не може сказати. Коли все закінчилося, дівчина знайшла свій одяг, вдяглась і пішла, спотикаючись, до дверей.

"Задзвонив його телефон — він звертався до якоїсь жінки на ім’я і по-батькові, сказав: "Добре, я підійду зараз". Відчинив двері, і ми нарешті вийшли", — розповыдаэ учениця.

Що відомо про вчителя

Як пише видання, 28-річний вчитель викладав хореографію в кількох школах, зокрема тій, де в одинадцятому класі вчилась постраждала. Дівчина розповіла, що старшокласницям він міг кинути вслід щось на кшталт: "Ой, такі пишні форми, люблю таке". Міг підняти спідницю і сказати: "А, в тебе там шортики. Ну ладно".

"Я чула всі ці історії від інших дівчат. Однокласниця казала, що він якось кликав її танцювати — але щоб вона прийшла до нього без ліфчика. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилась у його бік — поправив їй волосся за вухо, усміхнувся, пішов далі", — каже постраждала.

За словами дівчини, сама вона зі вчителем не спілкувалася. Згадала лише кілька інцидентів.

"На репетиції під час танцю треба було закрутитися і притиснутись до вчителя, і тоді він сказав: "Ти не бійся, притискайся до мене, я не збоченець. Хоча… Все може бути", — нібито сказав дівчині вчитель.

На репетиціях, згадує дівчина, вчитель хореографії часто казав: "Будьте як шлюхи, будьте сексуальними, більше сексу!". За її словами, свідком цього була навіть класна керівниця. Але лише посміялася як із жарту.

Проти викладача відкрили кримінальне провадження

Звернутися до поліції дівчину переконав брат. Постраждала каже, боялася спочатку нервувати маму, адже вона у неї хворіє. Зрештою брат усе ж переконав дівчину, що вона ні в чому не винна, що є люди, які готові її підтримати. А головне — що її звернення до поліції може врятувати ще когось.

Утім, у поліції маму з донькою зустріли жартами про зґвалтування. Вони запропонували дівчині помиритися із кривдником і "зіграти весілля", каже постраждала.

Учениця також згадує, що у поліції її змусили у найдрібніших подробицях описувати, як все сталося.

Ставлення, розповідає дівчина, змінилося, коли правоохоронці поговорили з гінекологинею після огляду.

"Вони вийшли від неї й уперше подивились на мене реально як на жертву. Бо дізналися про сліди зґвалтування і травми від лікарки. До цього ставилися до мене так, ніби це я когось зґвалтувала, а не навпаки. Я розумію, що я якась дівчинка, яка по факту напилась на випускному, я не очікую, що мені будуть довіряти — але нащо мені ходити й брехати про таке? І тільки після гінеколога вони вирішили забрати речовий доказ — білизну зі слідами сперми. Після п’яти годин у відділку", — каже дівчина.

А потім, за її словами, мамі зателефонувала класна керівниця. Вона нібито звинуватила дівчину в тому, що трапилося, і попросила домовитися з вчителем, а не псувати йому життя.

Журналісти видання намагалися зв'язатися зі вчителем, якого звинувачують у зґвалтуванні, утім безрезультатно. Класна керівниця також відмовилася розмовляти, а директор школи не взяв слухавку.

Водночас дирекція повідомила родині, що не має наміру щось коментувати медіа, допоки триває слідство. Проте зі вчителем не укладатиме новий договір на наступний рік.

У Нацполіції Дніпропетровської області в коментарі ТСН.ua раніше інформацію про зґвалтування школярки підтвердили.

"Відкрито кримінальне провадження, проводимо розслідування", - повідомила нам речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Наразі проти викладача відкрили кримінальне провадження за статтею 152 (зґвалтування неповнолітньої особи). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці вручили підозру 46 -річному чоловіку, який кривдив неповнолітніх. Шість жертв керівника табору уже зважилися написати заяву до поліції. Але насправді їх значно більше.

Чоловік усе це фотографував, знімав на відео і ретельно занотовував. У цій моторошній бухгалтерії записи щонаймеше за 12 років.

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