Завів ученицю у безлюдне місце: у Луганській області вихователь зґвалтував дитину

34-річний чоловік познущався з неповнолітньої дівчинки.
У Луганській області оголосили підозру 34-річному вихователю обласного закладу профільної освіти у зґвалтуванні неповнолітньої дитини.
Про це сьогодні, 23 грудня, повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.
"Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року 34-річний мешканець міста Кремінна – педагогічний працівник – вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної учениці без її добровільної згоди", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний завів дівчину до приміщення, до якого немали доступу сторонні, та зґвалтував. Після цього одягнувся та залишив потерпілу.
Аналіз експертизи та речові докази підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.
Свою провину у вчиненні злочину вихователь категорично заперечує.
Слідчі та прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За протиправні дії чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
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