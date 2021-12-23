Завів ученицю у безлюдне місце: у Луганській області вихователь зґвалтував дитину

Завів ученицю у безлюдне місце: у Луганській області вихователь зґвалтував дитину

34-річний чоловік познущався з неповнолітньої дівчинки.

У Луганській області оголосили підозру 34-річному вихователю обласного закладу профільної освіти у зґвалтуванні неповнолітньої дитини.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

"Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року 34-річний мешканець міста Кремінна – педагогічний працівник – вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної учениці без її добровільної згоди", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний завів дівчину до приміщення, до якого немали доступу сторонні, та зґвалтував. Після цього одягнувся та залишив потерпілу.

Аналіз експертизи та речові докази підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.

Свою провину у вчиненні злочину вихователь категорично заперечує.

Слідчі та прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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