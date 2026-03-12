Заціпенів від страху: щемлива історія порятунку їжачка, який опинився у вогневій пастці

Їжак

У місті Яремче на Прикарпатті врятували маленького їжачка під час займання сухої трави. Тваринка була вкрай налякана, втім їй вчасно надали допомогу.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про порятунок іжачка

Інцидент стався, коли рятувальниця ДСНС спілкувалася з місцевими мешканцями. Раптом неподалік люди помітили густий стовп диму — десь знову почала тліти суха рослинність. Не гаючи часу, жінка вирушила до місця загоряння. Там серед сухої трави вона помітила маленького їжачка.

«Тваринка була настільки налякана, що просто заціпеніла від жаху», — зазначили у відомстві.

Рятувальниця обережно підхопила їжачка на руки та винесла його у безпечне місце. Цього разу тварині пощастило — поруч опинилася небайдужа людина, яка вчасно прийшла на допомогу.

«Суха трава — це не сміття. Це дім для їжаків, зайців та птахів. Навіть невелика пожежа, яку ви вважаєте „контрольованою“, для маленької тварини стає нездоланною перешкодою», — наголосили у відомстві.

Навіть невелике займання, яке може здаватися «контрольованим», для диких тварин стає смертельною пасткою. Кожен підпал сухої рослинності — це знищення живих істот і їхнього середовища. Фахівці закликають не нехтувати долями тварин, які не можуть попросити про допомогу.

