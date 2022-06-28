Завод "байрактарів" найближчим часом зосередиться на потребах ЗСУ - Резніков

Міністр Оборони Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makinа передасть Україні три байрактари безкоштовно. Гроші, які для цього зібрали українці, підуть на інші важливі речі.

Ще кілька байрактарів Міноборони вже законтарктували та оплатили. Вони прибудуть до України у липні. Міністр каже, що у найближчій перспективі майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Зокрема, йдеться про замовлення ще десятків беспілотників.

Про це Резніков написав у своєму Фейсбуці.

"Буквально за два дні наші громадяни по всьому світу і волонтери зібрали необхідні (навіть більше!) для придбання трьох БПЛА кошти. Далі Міноборони мало було законтрактувати цю "покупку". В це важко повірити, але компанія Baykar Makinа, виробник байрактарів, передає вже вдруге своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно", - каже Резніков.

Так, місяць тому литовці за підтримки Міністерства оборони Литви зібрали кошти на беспілотник для українських військових, але Baykar Makina тоді також вирішила віддати БПЛА безоплатно. Цього разу всі кошти, які були зібрані волонтерами на три БПЛА, можуть бути використані на інші корисні і важливі речі.

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За словами Резнікова, від 24 лютого Міноборони поставило на озброєння українських військових до півсотні "літачків".

"Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - каже міністр оборони.

Резніков подякував усім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля перемоги України.

"Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви - неймовірні", - наголосив міністр.

Крім того, очільник оборонного відомства зазначив, що завдяки потужній співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана наші військові отримали перші байрактари на полі бою ще у 2021 року. Відтоді вони успішно показали себе в битві.

Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Резніков каже, що наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини.

"Ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару", - зазначив міністр.

Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ. Волонтер сподівався, що за сім днів українцям вдасться назбирати 500 млн гривень на три "Байрактари". Утім, як зізнався Притула, план перевиконано. Лише за добу вдалося зібрати гроші на два "Байрактари", а за три доби – українці назбирали на чотири.

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