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Завод на Київщині, який пережив руйнування 2022 року, знову зупинився: що сталося
Причиною стало різке погіршення безпекової ситуації.
Підприємство з виробництва полімерної продукції «Планета Пластик» в Ірпені Київської області тимчасово призупинило роботу на невизначений термін.
Про це йдеться в офіційній заяві підприємства.
Директорка заводу Світлана Струтинська наголосила, що головним пріоритетом компанії є збереження життя та здоров’я працівників.
Водночас на підприємстві не повідомили, які саме обставини безпосередньо призвели до зупинки виробництва. Також не уточнюється, за яких умов завод зможе відновити свою роботу.
«Планета Пластик» спеціалізується на виготовленні полімерної продукції для аграрного сектору, будівельної галузі та інших сфер.
У березні 2022 року підприємство вже зазнало серйозних руйнувань через російські обстріли Ірпеня. Тоді на території заводу загорілися основні виробничі цехи.
Раніше повідомлялося, що Росія переходить до тривалих атак реактивними дронами, намагаючись виснажити українську ППО та мешканців великих міст.
Ми раніше інформували, що на Київщині вирує масштабна пожежа внаслідок атаки російських ударних дронів.