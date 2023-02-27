Заволодіння Януковичем угіддями "Сухолуччя": розслідування справи завершено

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою екс-президента-втікача Віктора Януковича і ще трьох осіб у заволодінні земельною ділянкою площею 17,5 га на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2007 році колишній президент-утікач Віктор Янукович (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) заволодів державним майном – земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області. Для цього він ініціював ухвалення низки управлінських рішень, згідно із якими землі незаконно передали від Кабінету міністрів до управління Київської обласної державної адміністрації.

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Згодом підозрювані підшукали осіб, які звернулись до КОДА із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га. Надалі ці особи, які виявились родичами або близькими особами підозрюваних, звернулись до облдержадміністрації з проханням змінити цільове призначення землі, аби потім передати ці ділянки ТОВ, афілійованому з експрезидентом.

За даними експертизи, орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 млн грн.

Впродовж 2009-2011 років на цій землі збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався екс-президентом для особистих потреб.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП здійснює з 2019 року. З моменту втечі колишнього президента до Російської Федерації у 2014 році і до листопада 2019-го справу розслідував Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури, який і повідомив особам про підозру в 2015-2016 роках. Розслідування стосовно інших осіб, які перебувають в Україні, ГПУ завершило і скерувало до Шевченківського райсуду Києва, де наразі триває розгляд.

Згідно з повідомленням, в межах розслідування детективи ініціювали передачу готельно-ресторанного комплексу в управління АРМА.

За матеріалами, зібраними під час розслідування НАБУ і САП, Міністерство юстиції подало адміністративний позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента, зокрема і готельно-ресторанного комплексу, побудованого на згаданій земельній ділянці.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов.

Механізм конфіскації став можливим завдяки закону "Про санкції", що застосовується тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

Нагадаємо, під час окупації Київщини окупанти вщент спалили мисливський маєток президента–втікача Януковича.

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