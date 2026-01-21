Заволодів майже мільйоном під час ремонту укриття: у Києві судитимуть посадовця РДА

Реклама

До суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з управлінь Голосіївської районної адміністрації. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту паркінгу, що одночасно використовується як укриття.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, дії посадовця кваліфіковані за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України — внесення недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння державними коштами.

За даними слідства, обвинувачений забезпечив перемогу підконтрольному товариству на тендері з ремонту паркінгу. Після завершення робіт підрядник подав документи із завищеними обсягами виконаних робіт, а начальник управління їх затвердив. Внаслідок цього компанія отримала повну оплату, що завдало збитків бюджету міста на майже 1 мільйон гривень.

Судовий розгляд цієї справи вже розпочато.

