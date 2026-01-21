ТСН у соціальних мережах

Заволодів майже мільйоном під час ремонту укриття: у Києві судитимуть посадовця РДА

У Києві судитимуть посадовця, який привласнив майже 1 мільйон гривень на ремонті укриття.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з управлінь Голосіївської районної адміністрації. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту паркінгу, що одночасно використовується як укриття.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, дії посадовця кваліфіковані за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України — внесення недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння державними коштами.

За даними слідства, обвинувачений забезпечив перемогу підконтрольному товариству на тендері з ремонту паркінгу. Після завершення робіт підрядник подав документи із завищеними обсягами виконаних робіт, а начальник управління їх затвердив. Внаслідок цього компанія отримала повну оплату, що завдало збитків бюджету міста на майже 1 мільйон гривень.

Судовий розгляд цієї справи вже розпочато.

Раніше йшлося про те, що під Києвом депутатка переписала будинок, що належить громаді, на доньку. Його оцінюють у 500 000 гривень.

«Встановлено, що власниця будинку та земельної ділянки у центрі міста Васильків померла декілька років тому, і через те, що у неї не було спадкоємців, домоволодіння відійшло у власність громади як відумерла спадщина. Однак, депутат Васильківської міської ради шляхом підробки документів переоформила будинок на свого колишнього чоловіка. Згодом згідно договору дарування будинок був оформлений на дочку депутатки», — повідомили у поліції.

