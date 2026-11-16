Заворушення у Петропавлівській Борщагівці: поліція вручила нові підозри та провела масштабні обшуки

У поліції розкрили нові деталі / © Національна поліція України

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Поліцейські оголосили про підозру 7 громадянам, які брали активну участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці та вчиняли хуліганські дії.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Минулого тижня 7 особам поліцейські повідомили про підозри: 6 громадянам за ч. 2 ст. 296 та ще одному за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

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Раніше правоохоронці затримали громадянку, яка, за даними слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще п’ятьох осіб.

Загалом у межах кримінального провадження проведено 33 обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено речові докази, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності. Всього спільно з СБУ у межах процесуальних заходів повідомлено про підозри 15 особам.

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів усім сімом підозрюваним.

«Робота правоохоронців триває. Жоден із причетних до цих подій не залишиться поза увагою слідства. Кожен, хто вчинив протиправні дії, має понести відповідальність згідно із законом», — мовиться у повідомленні.

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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці — що відомо

2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом спалахнув гучний скандал через інформацію про нібито незаконне утримання та побиття чоловіків у підвалі приватного будинку, який використовувався для розміщення військовослужбовців Національної гвардії України.

Після цього до будівлі почали прибувати місцеві мешканці та люди, які називали себе родичами військових. Згодом між прибулими та особами, що перебували на території об’єкта, виникли конфлікти, а частина присутніх намагалася потрапити всередину.

На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він підтвердив, що там перебувають військовослужбовці НГУ в СЗЧ і заявив, що четверо людей, які потребували медичної допомоги, вже доставлені до лікарні.

На місці подій перебував і керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що дії присутніх фактично перешкоджали евакуації та шпиталізації військових, які потребували лікування. За його словами, у будинку перебували 14 осіб, а подібні об’єкти функціонують і в інших регіонах країни.

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Після інциденту ініціювали службову перевірку, до якої також долучилися Держбюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Окрему увагу привернула жінка, яка представилася власницею клініки «Мед-престиж» та однією з перших прибула до місця подій. Вона заявляла про нібито незаконне утримання людей та необхідність надання їм меддопомоги. Водночас журналістські розслідування засвідчили, що вона не є власницею зазначеної установи, а сама клініка припинила діяльність ще 2023 року.

14 листопада Володимир Зеленський вперше прокоментував скандал. Він заявив, що сутички мали провокаційний характер. За його словами, це підготовлена історія, і правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося.

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