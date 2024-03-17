"Завозять велику кількість військових": Андрющенко розповів, як проходять вибори у Маріуполі

У Росії тривають вибори президента, які країна-агресорка проводить навіть на окупованих українських територіях, зокрема, Маріуполі. Для цього до міста завезли додаткові екіпажі поліції.

Про це розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, людей не змушують силоміць йти на виборчі дільниці, однак в окуповане місто привезли загони росгвардії, фсб, поліцію. Все це створює суттєві незручності для місцевого населення. Зокрема, росіяни зупиняють транспорт та проводять огляди.

"Ми бачимо велику кількість військових, яких завозять до дільниць "голосувати". У Маріуполі серйозна концентрація репресивної машини. Містянам ми радимо залишатися вдома. Так можна уникнути і виборів, і спілкування з російськими окупантами", – розповів Петро Андрющенко.

Також ми писали, що у Росії тривають вибори, які, ймовірно, завершиться продовженням російського диктатора Володимира Путіна при владі. Останній не відмовляється від своїх загарбницьких планів в Україні.

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