Завтра очікуються зливи та грози в кількох областях України

У Вінницькій, Житомирській, Київській областях та вночі на заході очікуються короткочасні дощі та грози.

У четвер, 26 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У кількох областях прогнозують дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Зокрема, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, а також вночі на заході країни можливі короткочасні опади та грози. У більшості регіонів опадів не передбачається.

Вітер буде південний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, на заході, сході, а також у Сумській і Полтавській областях буде прохолодніше – 7-12 градусів.

Вдень температура підніметься до +21+26 градусів, на півдні – до +29. У Карпатах вночі буде 5-10 градусів тепла, а вдень – 16-21.

Прогноз погоди на 26 вересня / Укргідрометцентр

У Київській області 26 вересня прогнозується мінлива хмарність, місцями можливий невеликий дощ. У Києві опади не очікуються. Температура вночі буде від 12 до 17 градусів тепла, вдень – 21-26. У самому Києві вночі +14+16, вдень +23+25 градусів.

Нагадаємо, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки. Йдеться про Буковинські Карпати.

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