Завтра Україну заллє дощами — прогноз на 27 жовтня
Понеділок розпочнеться прохолодною погодою. У низці регіонів — дощі.
У понеділок, 27 жовтня, в Україні очікуються помірні опади, а у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях — значні дощі. Південно-східний вітер посилюватиметься до 15-20 м/с.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
У західних і північних регіонах місцями пройдуть невеликі дощі.
Температура вночі становитиме +3…+8°С, вдень +8…+13°С, на півдні — вночі +7…+12°С, вдень +11…+16°С.
У Карпатах подекуди очікується мокрий сніг із дощем, температура вночі близько 0°С, вдень +1…+6°С.
У Києві вночі без опадів, удень — місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3…+5°С, вдень +10…+12°С.
