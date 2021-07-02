"Завтра в бій!": президент Зеленський та Міноборони підтримали збірну з футболу та звернулися до українців

Україна підтримує спортсменів збірної з футболу і команда Андрія Шевченка налаштовується на чвертьфінальний поєдинок континентальної першості.

Президент Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу і звернувся до всіх українців з проханням вболівати за наших гравців. У свою чергу, Міністерство оборони України опублікувало патріотичне відео з підтримкою українських спортсменів на матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Про це стало відомо на сторінці Зеленського у Facebook.

Також читайте Євро-2020: як збірна України готується до матчу та які настрої зараз панують у Римі

Зеленський запропонував влаштувати перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі:

"Запиши відео, назви себе, своє місто або селище. Завтра знову в бій. Я впевнений, що кожен українець, з кожного куточка нашої країни вам скаже: "Хлопці, ще дуже рано додому". Завтра буде грати вся Україна. Завтра на полі буде вся країна. Завтра перемагає Україна!".

Президент додав хештеги: #40млнПідтримуютьЗбірну; #ЗбірнаУкраїни; #ПідтримайЗбірну; #МиЗбірна; #euro2020. Саме вони допоможуть об'єднати українців у цьому спортивному та водночас патріотичному флешмобі.

Крім того, збірну України з футболу підтримало Міністерство оборони України:

"Українське військо, вболіваємо за збірну разом" - йдеться у дописі ролику.

Нагадаємо, Шевченко відповів британським скептикам перед чвертьфіналом Євро-2020. Керманич "синьо-жовтих" віддав належне майбутньому супернику, але наголосив, що українська збірна також має свої сильні сторони, зокрема, характер і принципи гри, від яких не збирається відмовлятися у поєдинку з "Трьома львами".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання