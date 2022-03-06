Завтра в Гаазі Україна викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії РФ — Кориневич

Завтра в Гаазі Україна викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії РФ — Кориневич

Українська делегація 7 березня виступить у Міжнародному суді ООН у Гаазі у справі щодо звинувачення проти Росії у вчиненні геноциду.

У Гаазі Україна викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії РФ. Українська делегація 7 березня виступить у Міжнародному суді ООН у Гаазі у справі щодо звинувачення проти Росії у вчиненні геноциду.

Про це повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Кориневича й директора департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксану Золотарьову представляти Україну в Міжнародному суді ООН у цій справі.

"Разом з іншими колегами і друзями, а також нашими юридичними радниками ми сформували потужну фактичну доказову базу, що доводить абсурдність заяв Росії про те, що вона діє з метою запобігання геноциду та покарання за нього. Це є прямим порушенням Росією Конвенції про геноцид 1948 року", — заявив Кориневич.

Таким чином, завтра українська сторона виступатиме в Гаазі та викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії Росії проти України, зауважив Кориневич. Зокрема, буде представлено, що позов України є прийнятним і Міжнародний суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і повинен це зробити невідкладно.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.