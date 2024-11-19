Завтра знову мають відключати світло: де і коли не буде електрики

Завтра, 20 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00.
Завтра, 20 листопада, в України знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
За інформацією "Укренерго", у середу від 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до зими.
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