Завтра знову мають відключати світло: де і коли не буде електрики

Завтра, 20 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00.

Завтра, 20 листопада, в України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

За інформацією "Укренерго", у середу від 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

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