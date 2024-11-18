Завтра знову відключатимуть світло: де і коли не буде електрики

Завтра, 19 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 23:00.

Завтра, 19 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Завтра час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

6:00 – 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

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