Завтра знову відключатимуть світло: де і коли не буде електрики

Завтра, 19 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 23:00.
Завтра, 19 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.
Про це передає "Укренерго".
Завтра час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:
- 6:00 – 7:00 – одна черга відключень;
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень;
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.
Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки
В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до зими.
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