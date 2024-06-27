"Завжди готуємося до найгіршого": в "Укренерго" розповіли про відключення світла взимку

в "Укренерго" прогнозують, що зима для українців буде "непростою".
В "Укренерго" мають на два сценарії на зиму 2025: песимістичний та оптимістичний. Навіть за останнім сценарієм відключень світла не уникнути.
Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький для інтерв'ю hromadske.
"Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - зауважив він.
Кудрицький наголосив, що в "Укренерго" "завжди готуємося до найгіршого".
"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - розповів керівник "Укренерго".
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кудрицький відповів, коли в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі.
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