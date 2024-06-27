"Завжди готуємося до найгіршого": в "Укренерго" розповіли про відключення світла взимку

в "Укренерго" прогнозують, що зима для українців буде "непростою".

В "Укренерго" мають на два сценарії на зиму 2025: песимістичний та оптимістичний. Навіть за останнім сценарієм відключень світла не уникнути.

Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький для інтерв'ю hromadske.

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"Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - зауважив він.

Кудрицький наголосив, що в "Укренерго" "завжди готуємося до найгіршого".

"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - розповів керівник "Укренерго".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кудрицький відповів, коли в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі.

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