"Завжди вважала себе патріотом": після скандалу невістка Кернеса прибрала фото з Москви і розписала, що вона робить для України

Бізнесвумен наголосила на тому, що веде бізнес в Україні і тут сплачує податки.

Невістка померлого міського голови Геннадія Кернеса Юлія Привалова після скандалу, в який потрапила через світлину на Красній площі у Москві та українофобський анекдот у коментарях, вирішила написати пост про свій патріотизм.

Його вона розмістила на своїй сторінці в інстаграм, яку закрила після хейту і знову відкрила.

Юлія Привалова вважає, що її спробували втягнути у скандал, а її коментар з українофобським анекдотом вирваний з контексту.

Для описання свого патріотизму вона навіть перешла на українську, хоча всі дописи пише російською.

"Я завжди вважала себе патріотом своєї країни і вважаю так досьогодні. Я — Українка, народилася в Україні, закінчила школу та університет в Україні, а не там, де зараз "перспектива получше у молодых". Я одружена з українцем і моя донька — українка. І народжувала я в українському пологовому будинку, а не там, де "медицина получше".



Я веду та розвиваю свій бізнес в Україні, сплачую тут податки, створюю робочі місця для українців, а не веду справи в офшорних юрисдикціях, де "нормально для бизнеса". Виробництво моєї компанії зрозташоване в Україні, а не на території іншої держави, де "рынок побольше".



Я пишаюсь тим, що я українка і я пишаюсь людьми своєі держави.



Що стосуюється анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму", - написала Привалова.

Дехто з підписників підтримав невістку Кернеса, але й знайшлися й ті, які у її щирість не повірили:

Лицемірство і відвага - ваш девіз.

Платити податок - це не патріотизм, це - обов'язок. Бізнесмени іноземці теж податки платять і створюють робочі місця але це їх не робить патріотом.

Людина, яка все життя вела свій профіль російською, тут різко перевзулася в повітрі і починає писати українською, та ще й вставляє іронічні фразочки російською, типу "ха-ха".

Зрозуміло, що вона тут платить податки і створює робочі місця, адже вона тут заробляє гроші, з якого дива має бути по-іншому. Написала анекдот, який чітко відображає ставлення до того, що таке українсько-російський конфлікт.

Нагадаємо, що невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова потрапила у скандал. Через це українці оголосили бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої вона є. Зокрема, від продукції цієї ТМ відмовилася компанія Розетка.

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