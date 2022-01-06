«Завжди є плюси»: Телеканал 1+1 та Fedoriv Marketing Agency оголосили про співпрацю

Флагманський телеканал холдингу 1+1 media та інноваційна маркетингова агенція Fedoriv оголосили про амбітні плани в 2022 році.

У 2022 році телеканал 1+1, що входить до складу групи 1+1 media, та Fedoriv Marketing Agency оголосили про співпрацю. Зокрема, фахівці Fedoriv допомагатимуть 1+1 з комунікацією та бренд-стратегією. Креативна ідея «Завжди є плюси» стане основою іміджевої комунікації з глядачами та використовуватиметься як у візуальній частині, так і в контенті.

«Ринок розвивається дуже стрімко і потребує нових підходів та змін, які продиктовані часом. 1+1, як першовідкривач українського телебачення, теж не стоїть на місці, а постійно вдосконалюється та шукає нові форми комунікації з глядачем. 2022 рік ми розпочинаємо з масштабної колаборації з Fedoriv Marketing Agency. Щиро віримо, що нам вдасться плідно попрацювати та показати аудиторії справжні «плюси»: з потужною соціальною місією, з бажанням зробити кожного українця щасливішим, та з контентом, який Вражає, Надихає і Змінює світ», – коментує Максим Кривицький, генеральний продюсер 1+1, керівник Телевізійного бізнесу, член правління 1+1 media.

У новорічну ніч, 1 січня, на 1+1 відбулася прем’єра тематичного промо-ролика з ведучими каналу, де зазвучала креативна ідея «Завжди є плюси». Як зазначають автори відео, його головна ідея в тому, що 1+1 допомагає помічати та цінувати позитивні моменти у всьому, тому що проживає ті ж турботи та радощі, що й глядачі.

Андрій Федорів, засновник інноваційної маркетингової агенції Fedoriv, коментує: «Національний канал такого рівня не може просто створювати розважальний контент. Він має брати на себе більше, просувати ідею, яка несе користь усій країні та людям, які його дивляться. Канал 1+1 робить саме це. Час показати мільйонам глядачів його підтримку. На жаль чи на щастя життя буває різним і часто підкидає всім нам випробування. Але 1+1 нагадує, як важливо помічати плюси та цінувати хороше, що відбувається з нами щодня. Це завжди було у ДНК бренду — ми допомогли навести фокус».