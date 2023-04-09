Завзято махав кадилом: Добкін провів богослужіння в храмі УПЦ МП у Харкові (відео)

На відео видно, як ексмер завзято махає кадилом, поки священник читає молитви.

Колишнього мера Харкова Михайла Добкіна, який минулого року став дияконом УПЦ (МП), помітили за богослужінням в одній з церков Харкова.

Відповідне відео було опубліковано у Мережі

Так, у П'ятихатках (мікрорайон Харкова) Добкін відправляє з ієреєм УПЦ МП молебень біля церкви, пошкодженої уламками російських снарядів. На відео видно, як ексмер завзято махає кадилом, поки священник читає молитви.

"Колишній мер, воїн ЗСУ, словом людина і пароплав Михайло Маркович Добкін, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки посвятити", — жартують у соцмережах.

Зазначимо, що диякон, яким є Добкін, відповідно до православних канонів не може сам звершувати богослужіння, а допомагає священикові під час служби.

Нагадаємо, що 7 квітня минулого року колишнього нардепа-регіонала і ексмера Харкова Михайла Добкіна висвятили на диякона УПЦ МП. Зазначалось, що Добкін нібито навіть закінчив духовну семінарію.