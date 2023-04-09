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Завзято махав кадилом: Добкін провів богослужіння в храмі УПЦ МП у Харкові (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Завзято махав кадилом: Добкін провів богослужіння в храмі УПЦ МП у Харкові (відео)

Фото: Харківська єпархія УПЦ МП

На відео видно, як ексмер завзято махає кадилом, поки священник читає молитви.

Колишнього мера Харкова Михайла Добкіна, який минулого року став дияконом УПЦ (МП), помітили за богослужінням в одній з церков Харкова.

Відповідне відео було опубліковано у Мережі

Так, у П'ятихатках (мікрорайон Харкова) Добкін відправляє з ієреєм УПЦ МП молебень біля церкви, пошкодженої уламками російських снарядів. На відео видно, як ексмер завзято махає кадилом, поки священник читає молитви.

"Колишній мер, воїн ЗСУ, словом людина і пароплав Михайло Маркович Добкін, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки посвятити", — жартують у соцмережах.

Зазначимо, що диякон, яким є Добкін, відповідно до православних канонів не може сам звершувати богослужіння, а допомагає священикові під час служби.

Нагадаємо, що 7 квітня минулого року колишнього нардепа-регіонала і ексмера Харкова Михайла Добкіна висвятили на диякона УПЦ МП. Зазначалось, що Добкін нібито навіть закінчив духовну семінарію.

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Дата публікації
Перегляди
2938
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