Заява 1+1 media щодо дискредитуючої кампанії рф проти США під брендингом телеканалу 1+1 Україна

З боку 1+1 media та телеканалу 1+1 Україна закликаємо і глядачів, і журналістську спільноту: дотримуйтеся інформаційної гігієни та не поширюйте фейк — не допомагайте ворогу вести інформаційні атаки.

Пропагандистська машина рф продовжує свої атаки на інформаційне поле України — з метою дестабілізації суспільства та зриву підтримки українських Сил оборони з боку США.

Зокрема, сьогодні, 8 квітня, в месенджерах Telegram і в соцмережах активно поширюється відео, створене нібито під брендингом телеканалу 1+1 Україна, в якому йдеться про "запуск" спецпроєкту "Сполучені штати зради". Це відео – відвертий фейк, який активно поширюють кремлівські ботоферми. Цього ж дня The Washington Post попередили про те, що росія розгорнула широку мережу "тролів", аби зірвати підтримку України з боку США. Тож це відео – частина кампанії, ініційованої рф задля досягнення дестабілізаційних цілей для України.

З боку 1+1 media та телеканалу 1+1 Україна закликаємо і глядачів, і журналістську спільноту: дотримуйтеся інформаційної гігієни та не поширюйте фейк – не допомагайте ворогу вести інформаційні атаки. Ворог підступний і щоразу використовує переконливі інструменти, аби заволодіти увагою аудиторії. Користуйтеся офіційними джерелами 1+1 media та не довіряйте сумнівній інформації в інтернеті. Жодних подібних проєктів ні 1+1 media, ні телеканал 1+1 Україна не запускали, і це легко перевірити.

Нагадаємо, які найбрехливіші фейки про Україну розповсюджував Кремль останнім часом. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, як "путінська машина брехні" намагається розхитати морально-психологічний стан українців.

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