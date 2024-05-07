Заява 1+1 media щодо інтернет-кампаній проти ведучої Наталії Мосейчук, які мають ознаки замовності

Зокрема, впродовж двох останніх місяців спостерігається підвищена активність ботоферм у соцмережах ведучої, які працюють за однаковими методичками та поширюють ідентичні наративи. Найбільше таких коментарів зосереджено на платформі TikTok з профілів, які легко ідентифікувати як фейкові.

До слова, переважна більшість атак, які мають ознаки замовності, стосуються теми мобілізації, яка, вочевидь, є чутливою для українського суспільства та може спровокувати внутрішні чвари.

Остання така інформаційна атака на Наталію стосувалася ефіру проєкту "Тема з Мосейчук", що відбувся 02.05.2024 і доступний за цим посиланням. В анонімних телеграм-каналах і певних онлайн-медіа слова Наталії, які наводилися як цитати, були вирвані з контексту та подані у формі погроз військовозобов’язаним чоловікам та адвокатам, чого насправді не було.

"Хочу наголосити, що адресатами мого звернення наприкінці ефіру “Теми з Мосейчук” від 02.05.2024 були люди, що позиціонують себе “адвокатами” та намагаються всіляко дискредитувати процес мобілізації в країні, військово-політичне керівництво та українську державу в цілому через свої соціальні мережі. Щодо декого з цих людей, зокрема, Остапа Стахіва, про якого я двічі згадувала впродовж ефіру, тривають кримінальні провадження за підозрою в спробі повалення конституційного ладу. Стахів, до слова, активно їздить селами “визволяти людей з полону ТЦК”. У 2022-му році він заявляв, що “ТЦК викрадають та катують людей”. Подача “обрізаного” фрагменту цього ефіру у такій формі і таким текстовим супроводом вважаю вириванням моїх слів з контексту. Публікування коментарів з невідомого джерела та непідтвердженими акаунтами — маніпуляцією суспільної думки про мене. Тому закликаю медіа бути свідомими, а громадськість — не піддаватися маніпуляціям, мета яких — розхитування суспільства", — зазначила Наталія Мосейчук.

Ми вважаємо, що така маніпулятивна форма подачі інформації може бути вигідною, насамперед, країні-агресору, щоб розхитати українське суспільство зсередини та відволікти увагу від головного.

Тому закликаємо журналістську спільноту уважно вивчати ситуацію, перш ніж висвітлювати ті чи інші події, які можуть стосуватися Наталії Мосейчук чи будь-якої іншої публічної людини, а також звертатися за офіційними коментарями. В умовах турбулентності та повномасштабного вторгнення, коли ворогом ведеться гібридна війна в інфополі, важливо памʼятати про базові принципи медіаграмотності та дотримуватися журналістських стандартів.

До слова, нещодавно 1+1 media запустила освітній проєкт, який допомагає розвивати медіаграмотність та розпізнавати фейки. "Як захиститися від фейків і дезінформації" — це 10 серій, насичених знаннями з протидії фейкам і дезінформації, захисту особистих даних і порадами з безпеки в інтернеті. Проєкт реалізується спільно з БО "Смарт Ангел" і за фінансової підтримки Європейського Союзу. Переглянути освітній серіал можна на Дія. Освіта за цим посиланням.