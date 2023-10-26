Заява 1+1 media щодо змін в Управлінні корпоративними правами групи компаній

Рішення було ухвалено строком на 5 років у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова

23 жовтня 2023 року Ігорем Коломойським, який є і залишається кінцевим бенефіціарним власником групи компаній 1+1 media, було ухвалено рішення передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука. Відповідна заява була адресована трудовому колективу 1+1 media та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ “Телерадіокомпанія "‎Студія 1+1”", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", — йдеться в офіційній заяві Ігоря Коломойського.

У документі зазначається, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Ігорю Коломойському, та отримання дивідендів. Передавання корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським.

Відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни. Крім цього, наразі Ігор Коломойський з обʼєктивних причин не може повноцінно здійснювати свої повноваження, тому ці обовʼязки були покладені на Ярослава Пахольчука, який керує 1+1 media від 2019 року і надалі діятиме в інтересах команди.

"На сьогодні вкрай важливо, особливо в умовах турбулентності та повномасштабного вторгнення, зберегти робочий механізм, який формувався роками, та забезпечити безперервність роботи команди задля виконання завдань з інформаційної обороноздатності країни, які покладені на неї", — резюмував Ігор Коломойський.