Заява на відстрочку від мобілізації: як правильно писати і куди подавати (зразок)

З набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію 18 травня 2023 року, процедура подання заяви на відстрочку зазнала певних змін. Військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, слід знати нові правила.

Відстрочку від служби в армії під час дії загальної мобілізації можуть отримати чоловіки за різними підставами, включаючи сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або професійну діяльність.

Як написати заяву на відстрочку від мобілізації, читайте на ТСН.ua.

Важливо пам'ятати, що про своє право на отримання відстрочки необхідно повідомляти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) негайно, подавши відповідну заяву.

Адвокат Ярослав Жукровський опублікував зразок нової заяви на відстрочку, яку слід використовувати з моменту набрання чинності оновленого закону. Дотримання цього зразка є важливим для коректного оформлення документа.

Зразок заяви на відстрочку від мобілізації

Перевірка підстав надання відстрочки та її оформлення здійснюються безпосередньо в ТЦК та СП. Для оформлення відстрочки військовозобов'язаний повинен звернутися саме туди. Питання щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія, створена при ТЦК та СП.

При поданні заяви важливо додати всі необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Рішення про її надання ухвалюється індивідуально для кожного випадку, тому важливо надати всю релевантну інформацію.

Варто зазначити, що наявність підстав для відстрочки не звільняє від обов'язку стати на військовий облік та регулярно оновлювати свої дані. Це можна зробити як безпосередньо в ТЦК та СП, так і через застосунок "Резерв+".

Зазначимо, що Міноборони вже працює над тим, аби військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн.

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