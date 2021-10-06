Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Заява НАТО щодо України і страта в'язня у США. П'ять новин, які ви могли проспати

Заява НАТО щодо України і страта в'язня у США. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО незалежно від позиції Росії, а їхні зусилля на шляху до вступу в Альянс матимуть активну підтримку з боку держав-учасників Північноатлантичного союзу. Читати далі –>
  • Наглядова рада державного "Укрексімбанку" висловила занепокоєння через інформацію про напад на журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером. Читати далі –>
  • Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії у спільній заяві заликали ЄС розпочати розслідування рекордного зростання цін на газ. Читати далі –>
  • В американському штаті Міссурі стратили в'язня Ернеста Джонсона, засудженого за вбивство трьох людей під час пограбування супермаркету в 1994 році. Читати далі –>
  • У Гаазі 44 країни під егідою США передали Москві запитання щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального на території Росії у 2020 році. Читати далі –>
Наступна публікація