Заява телеканалу "1+1" у відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови

Внутрішня служба моніторингу "1+1" суворо відстежує дотримання мовних квот.

У відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови щодо недотримання трьома телеканалами, у тому числі, телеканалом "1+1", обов'язкової частки державної мови, телеканал заявляє, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. "1+1" дотримується чинного законодавства та, зокрема, Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Внутрішня служба моніторингу "1+1" суворо відстежує дотримання мовних квот. Наведена у зверненні уповноваженого цифра 70,9% щодо тривалості передач і фільмів, виконаних державною мовою, на телеканалі "1+1" за період проведення моніторингу є недостовірною. У зазначений тиждень телеканал "1+1" здійснював мовлення у межах встановленої квоти у 75%, а саме – 78,5% контенту транслювалося українською мовою.

Виконання вимог чинного Закону, особливо в умовах епідемії коронавірусу, коли ускладнено знімальний процес, а бюджети перерозподілені на дотримання епідемічних норм, є непростою задачею. Проте телеканал жодного разу не порушив законодавство і звертається до уповноваженого із захисту державної мови з вимогою обґрунтувати наведені цифри та спростувати свою заяву.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття заходів через, нібито, недотримання трьома телеканалами обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі та порушення статті 32 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” щодо мови реклами.

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