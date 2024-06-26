Заяви Безуглої про прорив на Торецьк: Костенко розповів про наслідки скандалу з генералом Содолем

Якщо генерал був під час цих подій на відпочинку в Одесі і це вплинуло на хід бойових дій, то в цьому мають розібратися ті, хто його відпускав.

Дехто з українських нардепів вважають, що Юрій Содоль безпосередньо винен у прориві росіян на Торецьк на Донеччині. Таку думку, зокрема, висловила народна депутатка Марʼяна Безугла. Проте розбиратися з цим питанням повинен Генштаб та ДБР.

Про це LB.ua розповів секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

“Якщо генерал був під час цих подій на відпочинку в Одесі і це вплинуло на хід бойових дій, то в цьому мають розібратися ті, хто його відпускав. Чи мав він там бути, чи не мав. Ми не можемо знати, чи обґрунтована заява Безуглої. Безугла написала те, що їй передали, підсвітили. Що там було насправді, треба, аби розбиралися Генштаб і ДБР. Після цього вже можна буде говорити, що дійсно це мало певні наслідки”, - наголосив Роман Костенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський днями ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Що насправді відбулось у Вовчанську, що залишилось непоміченим

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