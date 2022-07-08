Заяви хворих, неадекватних людей: Зеленський розповів, що відчуває, коли чує звинувачення в нацизмі

Звинувачення українців в нацизмі глава держави назвав заявами хворих, неадекватних людей. Такі закиди у нього викликають злість, а згодом і сміх.

"Коли я це чую від Російської Федерації: є два відчуття. Перше відчуття - злості через цю несправедливість звинувачення українців. Але потім приходить друге відчуття, і мені здається, що воно більш справедливе: мені смішно те, що вони говорять, і більше ніяких це не викликає у мене емоцій. Просто смішно те, що вони заявляють", - сказав Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

Він заявив, що звинувачення українців в нацизмі є просто карикатурними.

"Це виглядає, як анекдот, в принципі, як карикатура, у такій державі, як Україна, з такою багатонаціональністю, з людьми, які спілкуються багатьма мовами, розмовляючи англійською, українською, люди, які знають російську краще багатьох росіян, які говорять чистою українською, чистою російською мовами. В тій національності, коли в одній людині може бути українська, єврейська кров, білоруська, грецька, можуть бути російські коріння… І цим людям, які були повністю окуповані під час Другої світової війни. Повністю. Були тут і нацисти. І країна, яка пережила Бабин Яр, наслідки Голокосту, відчула на собі, не по книжках, а відчула це вреальності. У наших сім'ях це було. Наших предків немає, їх було розстріляно через те, що у них - єврейське походження. Через те, що у них кров "якась не така", не знаю, чи на колір, чи на смак, чи ще на щось. Я завжди вважав, що це люди із середньовіччя, просто їм дали в руки автомати. Але я вважав, що це все минуло. І тут це все повертається", - констатував президент.

Зеленський додав, що люди, які звинувачують українців в нацизмі - неадекватні.

"І всі ці заяви не просто хворих людей. Хворих людей. Над хворобою не можна сміятися, хворобу можна вилікувати. Але те, що я чую від них - це хвороба, яка не лікується. Вони самі захотіли бути хворими саме на це. І коли вони це заявляють, я бачу неадекватних людей, і тому довго сприймати це дуже серйозно мені складно. Тому в якийсь момент смішно", - сказав президент України.

Читайте також: