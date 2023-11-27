Заяви на компенсацію за знищене житло зможе подавати більше українців: послугу "єВідновлення" розширили

Послуга "єВідновлення" тепер доступна для людей із житлом у спільній власності.

Отримати компенсацію за знищене житло можна завдяки одній спільній заяві в застосунку "Дія", чи надати кілька — окремо. Далі слід очкувати рішення комісії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Комісія органу місцевого самоврядування має опрацювати повідомлення та визначити суму компенсації для кожного співвласника житла відповідно до його частки у власності.

Так в кожного буде і свій житловий сертифікат.

"Сертифікат можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове спільне житло", — йдеться у роз'ясненні Міністерства.

Як скористатися житловим сертифікатом

Для застосування житлового сертифіката потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Але робити це необхідно виключно після того, як кожен з співвласників отримає свій сертифікат.

"Вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації. Раніше послуга була доступна тільки одноосібним власникам", — йдеться у повідомленні Міністерства.

Як йшлося в матеріалі ТСН.ua раніше, у Мінцифри розповіли, якими послугами за останні пів року українці користувалися найчастіше в застосунку та на порталі.

Послуга "єВідновлення" з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Тоді оселі тисяч українців зазнали руйнувань. Вже в березні 2022 року в застосунку "Дія" стало можливо повідомити про пошкоджене майно. Тільки за останні пів року українці через застосунок "Дія" подали понад 164 тисячі повідомлень про пошкоджене майно.

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