"Заяви нах**": у Карпатах туристи влаштували стрілянину та накинулись на відпочивальників, бо ті викликали копів

"Заяви нах**": у Карпатах туристи влаштували стрілянину та накинулись на відпочивальників, бо ті викликали копів

У поліції кажуть, що у 48-річного чоловіка таки вилучили зброю.

У Карпатах в одному з готелів стався конфлікт. Туристи посеред вулиці влаштували стрілянину, а коли їм зробили зауваження, то ті почали погрожувати й іншим відпочивальникам.

Про це автомобільний журналіст, громадський діяч та волонтер Павло Кащук написав у Facebook. Відео 18+ можна переглянути за посиланням.

Двоє чоловіків влаштували стрілянину на території готелю

За словами чоловіка, інцидент стався із його друзями, які відпочивали в готелі. Спочатку вони побачили, що двоє чоловіків на вулиці влаштували стрілянину. Тоді на місце події викликали поліцію.

Після цього стрільці розбіглись по номерах. Правоохоронці, які приїхали на місце події, намагались поспілкуватися із ними. Тоді одному із відпочивальників здалося, що ситуацію хочуть "зам'яти", і він сказав, що не дасть цього зробити та хоче написати заяву.

Кадр з відео Павла Кащука

Озброєні туристи погрожували чоловікові, який хотів написати заяву до поліції

Після цього стрільці та одна з жінок накинулися і на чоловіка. Вони в присутності копів погрожували чоловікові фізичною розправою.

На відео, яке опублікував Павло Кащук, видно, як жінка кричить на туристів нецензурною лайкою.

"Заяви собі на**й. Йди звідси", - кричить туристка людям.

Кадр з відео Павла Кащука

Стрілець заявив, що він нібито "полковник у відставці". Коли всі вгамувалися, поліція поїхала, нібито нікого не затримуючи, та порекомендувала телефонувати у випадку дебошу. Це обурило Павла Кащука, оскільки він зазначив, що озброєні туристи можуть бути небезпечні для інших відпочивальників.

Кадр з відео Павла Кащука

У поліції кажуть, що зброю у туриста вилучили

У Нацполіції Івано-Франківської області уже відреагували на скандал. Там повідомили, що особу стрільця уже встановили. Це - 48-річний киянин. У нього вилучили пістолет "Форт-17Р". Чоловік мав на нього дозвіл. Там додали, що хочуть позбавити чоловіка право на носіння зброї.

"Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Карпатах в одному із готелів нібито побили туристів з Києва через зауваження про несмачний сніданок. Згодом їх хотіли ще і виселити.

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