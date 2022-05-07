Заяви Росії про "референдуми і народні республіки" є абсолютно нікчемними — Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заяви Росії про проведення будь-яких референдумів на українській території є "абсолютно нікчемними".
За його словами, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна.
Про це Подоляк повідомив у своєму Телеграмі.
"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного – збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", — написав Подоляк.
Нагадаємо, секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсона і заявив, що нібито "Росія тут назавжди". Турчак вважає, що український Херсон "житиме і розвиватиметься разом з Росією".
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