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Заяви Шольца та ситуація у Чорному морі: головні новини ночі 26 серпня

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Заяви Шольца та ситуація у Чорному морі: головні новини ночі 26 серпня

Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 серпня: 

  • Уряд ФРН буде виважено підходити до питання постачання Україні озброєння, щоб не допустити подальшої ескалації. Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Читати далі –>
  • Важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити "цей імперіалістичний напад". Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Читати далі –>
  • Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного. Читати далі –>
  • Вночі у Миколаєві та на Харківщині пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Президент Росії Володимир Путін атакував Україну ракетами і танками, а країни Європи - штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією і своєю пропагандою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
70к
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