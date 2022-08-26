Заяви Шольца та ситуація у Чорному морі: головні новини ночі 26 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 26 серпня:
- Уряд ФРН буде виважено підходити до питання постачання Україні озброєння, щоб не допустити подальшої ескалації. Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Читати далі –>
- Важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити "цей імперіалістичний напад". Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Читати далі –>
- Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного. Читати далі –>
- Вночі у Миколаєві та на Харківщині пролунали вибухи. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін атакував Україну ракетами і танками, а країни Європи - штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією і своєю пропагандою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Читати далі –>
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