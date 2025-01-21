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Заяви Трампа після інавгурації та вибухи в Росії: головні новини ночі 21 січня 2025 року

Заяви Трампа після інавгурації та вибухи в Росії: головні новини ночі 21 січня 2025 року

Президент США Дональд Трамп виступив з гучними заявами після інавгурації

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Смоленськ атакували невідомі дрони: спалахнула пожежа на авіазаводі Читати далі –>
  • "Ми повинні зупинити деякі війни": Трамп згадав про Україну після інавгурації Читати далі –>
  • Трамп помилував людей, які брали участь у штурмі Капітолія США Читати далі –>
  • "Він має укласти угоду": Трамп сподівається на швидке припинення війни в Україні після розмови з Путіним Читати далі –>
  • Польоти ворожих дронів: де вночі в Україні пролунали вибухи Читати далі –>

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Історична мить щойно! Трамп – президент США! Церемонія інавгурації в Капітолії

Історична мить щойно! Трамп – президент США! Церемонія інавгурації в Капітолії

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