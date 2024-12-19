Заяви Зеленського та вибухи в Україні: головні новини ночі 19 грудня 2024 року

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Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: про що говорили Читати далі –>

У Кривому Розі унаслідок атаки ворога є багато пошкоджень в багатоповерхівках та лікарні Читати далі –>

Зеленський сумнівається у тому, що Україна достатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків Читати далі –>

Зеленський надав першу оцінку зустрічі з партнерами у Брюсселі Читати далі –>

Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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