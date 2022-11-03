Заявив до поліції про пограбування: буковинець оригінально намагався приховати від дружини програш "кругленької" суми

На Буковині місцевий житель повідомив до поліції про грабіж, щоб приховати від дружини програш великої суми коштів в азартні ігри.

Про це інформує поліція Чернівецької області.

Інцидент трапився ще в липні цього року. 23-річний житель Дністровського району зателефонував на "102" і розповів, що на трасі в селі Строїнці невідомі запшикали його газовим балончиком сльозогінної дії та відібрали 82 тисячі гривень.

Та згодом правоохоронці з’ясували, що заявник вигадав історію про грабіж, а гроші він насправді програв.

Наразі йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) Кримінального кодексу України. За це буковинця можуть покарати виправними роботами терміном до 2 років, або арештом терміном до 6 місяців, або обмеженням волі терміном до 3 років, або позбавленням волі терміном до 2 років.

Нагадаємо, що минулого року в Полтавській області син сокирою зарубав батьків та спалив будинок через ігроманію. 29-річний чоловік напав на батьків, бо вони картали його через пристрасть до азартних ігор, що призводило до фінансових боргів у родині.

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