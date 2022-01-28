Заявив про дружбу з Росією і послав всіх "нах**": депутат з Дніпра виставив на аватарку прапор країни-агресора і потрапив у скандал

Депутат облради заявив про бажання дружити з Росією.
Депутат Дніпропетровської облради Володимир Хорішко від ОПЗЖ через свої висловлювання опинився в епіцентрі скандалу. Він заявив про бажання дружити з Росією.
Пост про "один народ" з'явився на сторінці депутута в Мережі, повідомляє 49000.com .ua.
"Україна, Росія і Білорусь - один народ. Зі спільним корінням. Я проти війни і за дружбу з Росією та Білоруссю. Англосакси ї їхні колаборанти-прихильники йдіть на***", - написав Хорішко.
Його допис збурив Мережу. Звернути увагу на антиукраїнську діяльність Хорішка порадив правохоронним органам міський голова Дніпра Борис Філатов, а також поведінкою депутата обурився голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"В той час коли вся країна об’єдналася і багато хто з громадян на знак єдності і підтримки рідної країни публікує стяг України, Володимир Хорішко дозволив собі цинічний та провокаційний, на мою думку, вчинок - встановив зображення прапора Російської Федерації на своє фото в соціальній мережі. Прапор країни-агресора. Країни, яка відібрала частину наших земель і вбиває наших людей. Так, за Конституцією ми не можемо впливати на його погляди і забороняти йому розпоряджатися власними світлинами в соцмережах. Депутат є політично впливовою людиною. Вважаю, що дії пана Хорішка можуть бути направлені на створення позитивного образу держави-агресора, що не відповідає загальнодержавним інтересам і загальновизнаним принципам порядності, честі і гідності", - написав Микола Лукашук.
Нині Володимир Хорішко видалив свою сторінку у ФБ.
Нагадаємо, що у Харкові невідомі зловмисники пошкодили меморіальну дошку українському мовознавцеві Юрію Шевельову — її закидали яйцями, а на стіні поруч намалювали перекреслену свастику.
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