Заявив про "ядерний вибух": анонім погрожував підірвати Рівненську та Южно-Українську АЕС

Текст погроз анонім прислав російською мовою.

Невідомий терорист погрожував підірвати Рівненську та Южноукраїнську АЕС. Через це на атомних станціях була здійснена перевірка.

Також читайте На Рівненській АЕС сталася аварія на трубопроводі: деталі

Про це повідомили у пресслужбах Рівненської та Южноукраїнської АЕС.

Повідомлення про можливий вибух на Южно-Українській АЕС, що у Миколаївській області, та Рівненській АЕС, що у м. Вараш Рівненської області, надійшло 10 листопада.

На обох АЕС після отримання погроз про можливий ядерний вибух зібрали антитерористичні штаби і повідомили правоохоронні органи, зокрема СБУ. Під час перевірки вибухівки не виявили.

Помічник начальника управління СБУ в Рівненській області з координації антитерористичної діяльності Олександр Пиж у коментарі "Суспільному" повідомив, що інформація про вибух на АЕС надійшла російською мовою. Текст повідомлення був таким: "Це буде найбільший вибух за останній період. Рівненська та Южно-Українська АЕС вибухнуть. Слава Аллаху". Також анонім додав, що вибух варто очікувати 10 листопада о 23:00.

"Вибухотехнічна служба виїхала на місце події. Там працювали й підрозділи Нацполіції, Служби безпеки, Нацгвардії, яка здійснює безпосередньо охорону об'єкта. І силами служби фіззахисту була попередньо обстежена територія. Далі вибухотехнічна служба, після обстеження спільно з кінологами, з'ясувала що будь-яких підозрілих предметів не виявлено, про що було складено відповідний акт", - зазначив Олександр Пиж.

Наразі правоохоронці розшукують мінера. За це йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Читайте також:

Техніка, що рятувала життя під час аварії на Чорнобильській АЕС

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання