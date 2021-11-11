Заявив про "ядерний вибух": анонім погрожував підірвати Рівненську та Южно-Українську АЕС

Текст погроз анонім прислав російською мовою.
Невідомий терорист погрожував підірвати Рівненську та Южноукраїнську АЕС. Через це на атомних станціях була здійснена перевірка.
Про це повідомили у пресслужбах Рівненської та Южноукраїнської АЕС.
Повідомлення про можливий вибух на Южно-Українській АЕС, що у Миколаївській області, та Рівненській АЕС, що у м. Вараш Рівненської області, надійшло 10 листопада.
На обох АЕС після отримання погроз про можливий ядерний вибух зібрали антитерористичні штаби і повідомили правоохоронні органи, зокрема СБУ. Під час перевірки вибухівки не виявили.
Помічник начальника управління СБУ в Рівненській області з координації антитерористичної діяльності Олександр Пиж у коментарі "Суспільному" повідомив, що інформація про вибух на АЕС надійшла російською мовою. Текст повідомлення був таким: "Це буде найбільший вибух за останній період. Рівненська та Южно-Українська АЕС вибухнуть. Слава Аллаху". Також анонім додав, що вибух варто очікувати 10 листопада о 23:00.
"Вибухотехнічна служба виїхала на місце події. Там працювали й підрозділи Нацполіції, Служби безпеки, Нацгвардії, яка здійснює безпосередньо охорону об'єкта. І силами служби фіззахисту була попередньо обстежена територія. Далі вибухотехнічна служба, після обстеження спільно з кінологами, з'ясувала що будь-яких підозрілих предметів не виявлено, про що було складено відповідний акт", - зазначив Олександр Пиж.
Наразі правоохоронці розшукують мінера. За це йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
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